Inter, affondo per Carlos Augusto: ecco la chiave per convincere il Monza

Intesa da trovare

Carlos Augusto, però, ha un contratto col Monza fino al giugno 2024, il che rende impraticabile l'opzione prestito con diritto o obbligo di riscatto. "L'Inter sul piatto della trattativa vorrebbe rimettere Stefano Sensi, di rientro dopo la soluzione temporanea trovata proprio con i brianzoli nell’ultima annata, dove non è riuscito a liberarsi del tutto dagli spettri degli infortuni, vedendo ridotto di molto il suo minutaggio negli ultimi due mesi della stagione appena conclusa", sottolinea il Corriere dello Sport che comunque ribadisce come l'eventuale affondo per Carlos Augusto debba prima aspettare l'addio di Gosens.