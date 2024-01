"È addio tra l'Inter e Brazao. Il portiere brasiliano, che in questa prima parte dei 2023-24 è stato in prestito alla Ternana senza mai giocare, è rientrato al club nerazzurro e ha trovato l'accordo per la risoluzione del contratto che sarebbe scaduto nel 2025. Così Brazao ha potuto legarsi al Santos: manca l'ufficialità, ma non ci saranno sorprese. Dall'operazione, avendo risolto il contratto, l'Inter non incasserà niente, ma ha comunque ottenuto dalla società brasiliana il 30% dell'eventuale futura rivendita".