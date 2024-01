Gli allenamenti riprenderanno domani e i nerazzurri stanno sfruttando queste 48 ore con la Pinetina chiusa per rilassarsi. Da domattina avranno muscoli meno appesantiti e teste più libere per concentrarsi sulle indicazioni tattiche anti-Juventus. Dopo la pressione accumulata sia nei giorni della Supercoppa in Arabia sia prima della trasferta di Firenze (complici i pareggi di Juve e Milan), il gruppo aveva bisogno di staccare la spina e Inzaghi lo ha capito. Le sedute ad Appiano dunque saranno soprattutto di natura tattica e tre giorni più la sgambatura di domenica sono considerati sufficienti per arrivare pronti all'appuntamento con la Signora", si legge su Gazzetta.it.

E poi c'è un'altra frase, sempre di Simone, che ha un significato particolare nell'avvicinamento al derby d'Italia. "Il successo a Firenze è stato importante, ma non decisivo. E non sarebbe decisivo neppure battere domenica la Juventus...". Un modo per non trasformare il match con i bianconeri in una specie di... match-point scudetto. Concetto banale, visto che anche andando a +4 in classifica (con una partita da recuperare), al termine del torneo mancherebbero comunque 15 giornate. Una tale sottolineatura però serve a non mettere un'inutile pressione alla squadra e all'ambiente, a tenere i piedi di tutti ben saldi a terra e a non spingere qualcuno a strafare", scrive Gazzetta.it.