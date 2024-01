Dal giorno del ritiro a oggi, Simone Inzaghi ha plasmato un'Inter a sua immagine e somiglianza. Il tecnico nerazzurro è riuscito a coinvolgere tutti, anche chi il campo lo vede con il contagocce. È questa la vera arma di Simone che può fare affidamento anche sui non titolari quando qualcuno ha bisogno di tirare il fiato, o come successo a Firenze mancano due pilastri come Calhanoglu e Barella. "Il tecnico nerazzurro si ritrova altri titolari aggiunti, plasmati nei mesi. E ha un’Inter extralarge, pronta a ogni occasione. Lo snodo di Firenze è stato esemplare. Senza tre titolarissimi come Barella e Calhanoglu squalificati e Dimarco fuori per scelta, Inzaghi ha sfruttato il vento favorevole di una giornata in cui Juve e Milan avevano pareggiato. Presentarsi con una partita in meno e un punto in più all’arrivo di Madama a San Siro non era nei programmi. E anche per questo può essere un vantaggio psicologico", sottolinea il Corriere della Sera.