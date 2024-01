C’è un ultimo nodo da sciogliere per l’approdo di Stefano Sensi al Leicester. Come appreso da FCIN1908.it, è legato alla formula del trasferimento in Inghilterra. L’Inter vorrebbe cedere l’ex Sassuolo a titolo definitivo, il Leicester invece - che non ha grandi margini di manovra per questi ultimi giorni di gennaio - vorrebbe il prestito con obbligo di riscatto (in quel caso dovrebbe rinnovare per un anno prima di partire).