Buchanan arriva a queste cifre? “L’Inter fa spazio economico con una o due cessioni: i nomi”

L'Inter vuole chiudere in tempi brevi l'affare Buchanan con il Bruges per regalare a Simone Inzaghi un altro esterno destro

L'Inter vuole chiudere in tempi brevi l'affare Buchanan con il Bruges per regalare a Simone Inzaghi un altro esterno destro in sostituzione di Juan Cuadrado. La trattativa, secondo Tuttosport, si potrebbe definire sulla base di 13 milioni di euro complessivi, tra prestito e obbligo di riscatto. Cifre che i nerazzurri potrebbero ammortizzare con una o due cessioni. I nomi sono quelli di Agoumé e Sensi:

"Il Club Bruges ha capito che Buchanan, contratto in scadenza nel 2025, va venduto. Nelle ultime sette partite non ne ha giocate cinque, l’ultima, ieri sera, l’ha vissuta in tribuna, escluso perché “distratto” dal mercato. La sua valutazione è intorno ai 12-13 milioni, l’Inter oggi quei soldi non li ha, ma ha il sì del giocatore (nel mirino anche di City e Bournemouth) ed è convinta di convincere il club belga con un’operazione in prestito con obbligo di riscatto a 7-8 milioni più bonus".