Inter, rinnovano Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro: ecco quando ci sarà l’annuncio. E Dumfries…

"Buchanan è ritenuto un profilo adatto anche per coprire il vuoto provocato da un’eventuale cessione di Dumfries con il quale la trattativa per il rinnovo si è complicata per le eccessive richieste del suo entourage. Essendo in scadenza nel 2025, senza prolungamento, la sua partenza diventerebbe obbligata la prossima estate".