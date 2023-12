Inter, il piatto forte di Natale è come un acquisto. Inzaghi gongola per un motivo

A due giorni dal Natale, il piatto forte del corposo menù nerazzurro è stato il Bisteccone. Tutto da gustare, in doppia cottura. Ha appagato il palato dei tifosi non soltanto quando è chiamato a schermare gli avversari, ma anche in proiezione offensiva. Bisseck può essere considerato a tutti gli effetti un ulteriore acquisto per la corsia di destra. Questo, di certo, darà più tranquillità ai dirigenti in fase di valutazione per il prossimo gennaio.

L'altra foto di giornata, che Inzaghi custodirà gelosamente, è legata al secondo gol. La notizia, però, riguarda più l'assistman che il marcatore. Barella approfitta di una giocata finalmente di livello di Marko Arnautovic, abbracciato da tutti per quel tacco che ha portato poi al gol del furetto nerazzurro. L'austriaco, per sua stessa ammissione, non sta attraversando un ottimo momento: episodi del genere però spesso servono a sbloccarsi dal punto di vista mentale. Che poi è ciò che conta di più. Lo sanno bene i suoi compagni, che hanno provato in ogni modo a metterlo in condizioni di far gol, prima di applaudirlo per quanto fatto al 78'. Tutti hanno bene in mente l'importanza di coinvolgere l'ex Bologna, spronarlo e recuperarlo per il prosieguo di stagione. Cos'è questa se non ulteriore conferma del livello raggiunto dallo spogliatoio nerazzurro?