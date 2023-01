Inter, se parte Dumfries arriva Buchanan: si muove l’agente, i dettagli

Il Chelsea potrebbe farsi avanti per l'esterno dell'Inter. Per questo il club nerazzurro ha già sondato l'esterno del Bruges

Andrea Della Sala

È il Chelsea il club mattatore in questa sessione di mercato. Dopo aver già speso 138 milioni per Badiashile e Mudryk, i Blues potrebbero presto chiudere anche per Madueke del Psg. Nel mirino del club inglese rimane sempre il laterale dell'Inter Denzel Dumfries, anche se manca un'offerta concreta. L'Inter attende e guarda con interesse al possibile sostituto: Tajon Buchanan.

"Per capirne di più sulla vicenda Dumfries è scesa in campo l'agente del calciatore, Rafaela Pimenta. L'obiettivo è accertarsi se il Chelsea è interessato per questo mercato di gennaio o eventualmente per quello estivo. Ormai è chiaro che l'ex Psv sia il giocatore che la dirigenza nerazzurra voglia sacrificare sull'altare del bilancio. Perché ciò accada, però, serve un'offerta importante visto che l'Inter lo valuta 60 milioni, soprattutto dopo un Mondiale che ne ha rilanciato le quotazioni. Sarebbe sicuramente più facile invogliare i possibili acquirenti se il numero 2 nerazzurro tornasse a giocare pure con Inzaghi. Invece in questo momento ha perso il posto ai danni di Darmian. Il valore del giocatore, però, non è in discussione e, al di là degli acquisti conclusi finora, con Reece James spesso out per infortunio, il Chelsea un innesto sulla fascia destra sembra destinato a farlo", spiega Gazzetta.it.

"I soldi dell'eventuale cessione di Dumfries saranno almeno in parte reinvestiti per il sostituto che è stato individuato da tempo ovvero Tajon Buchanan. Il canadese del Bruges si è messo in mostra al Mondiale, anche se la sua nazionale è stata eliminata al primo turno. L'Inter lo segue da tempo, da prima di Qatar 2022, ma non ha potuto anticipare la concorrenza per l'impossibilità di fare investimenti. Il giocatore chiaramente gradisce la corte nerazzurra e spera che Marotta e Ausilio si facciano avanti già in questo mercato invernale. Altrimenti attenderà la prossima estate, nella speranza di fare il salto di qualità in uno dei 5 top campionati europei", sottolinea il portale sportivo.