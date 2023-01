EQUIPE – Skriniar ha detto sì al Psg. Arriva a gennaio? Non escluso: ecco le cifre

Come emerso nelle ultime ore, infatti, il difensore slovacco ha fatto sapere di non accettare l'attuale proposta di rinnovo di contratto avanzata dall'Inter

Sembra essere ai titoli di coda il rapporto tra l'Inter e Milan Skriniar . Come emerso nelle ultime ore, infatti, il difensore slovacco ha fatto sapere di non accettare l'attuale proposta di rinnovo di contratto avanzata dal club e, stando così le cose, la prossima stagione giocherà con una maglia diversa.

E, secondo quanto risulta a L'Equipe, i contatti tra il centrale e il Psg non si sono fermati in questi mesi e Skriniar ha già dato il suo assenso ai dirigenti della società parigina. A meno di clamorosi ribaltoni, dunque, il numero 37 nerazzurro la prossima estate sarà un giocatore del Psg. Ma non è escluso però che il suo trasferimento avvenga già nel mese di gennaio: il club di Al-Khelaifi non esclude infatti quest'ipotesi, con il valore di Skriniar che, vista la situazione contrattuale, è oggi di circa 10-15 milioni di euro.