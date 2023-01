SM – Inter, 60 milioni entro giugno: l’indiziato è Dumfries. Richiesta da 55 milioni

Con Skriniar che potrebbe andare via a zero, l'Inter deve cercare di trovare 60 milioni attraverso un'altra cessione

Skriniar ha per ora declinato la proposta di rinnovo dell'Inter da sei milioni a stagione. Non da ora, visto che segnali molto negativi erano arrivati anche nei giorni scorsi. In occasione della grande vittoria di Supercoppa non ha parlato, ma ha preferito la linea del silenzio.