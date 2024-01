"Carboni resterà in prestito al Monza fino alla fine di questa stagione, per la gioia del tecnico Palladino e pure di quella dell’Inter, che è felicissima del processo di crescita che sta avendo il giocatore. I nerazzurri puntano su Carboni in ottica futura: la sua posizione sarà ovviamente valutata la prossima estate, ma è chiaro che rifiutare oggi un’offerta da 20 milioni sia indice concreto di quanto Marotta e Ausilio stimino il giocatore e lo vedano dentro la squadra di domani".