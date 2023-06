Ex Inter, Romano: “Casadei, Juve non è in trattativa col Chelsea. Il progetto…”

Il club bianconero non sarebbe interessato al calciatore che i Blues manderanno in prestito ma non cederanno

Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento della Juventus per l'ex Inter Casadei . Stando a quanto scrive Fabrizio Romano, il club bianconero non ha intrapreso contatti con il Chelsea per il giovane perché è soddisfatto dei propri talenti.

D'altro canto il club londinese non ha intenzione di inserire nessuna opzione di acquisto nel prossimo prestito del giocatore che è felice di essere approdato a Londra e si fida del progetto che si sta scrivendo per lui. Ci sono diverse offerte di prestito in ballo per il classe 2003 che ha giocato dal 2018 fino al 2022 nelle giovanili nerazzurre, poi è stato ceduto ai Blues e nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Reading in Premier League 2 e in tutte le competizioni, in 28 presenze ha segnato sei gol e fornito un assist.