Sky – Al Nassr, contatti continui con l’Inter per Brozovic: c’è la volontà di chiudere

L'Al Nassr continua a insistere per Marcelo Brozovic. Come riporta Sky Sport, infatti, il club saudita, dopo aver messo sul piatto della trattativa 15 milioni di euro nella sua prima offerta formale delle scorse ore, sarebbe in contatto continuo con l'Inter con la forte volontà di raggiungere un'intesa sul cartellino del calciatore.