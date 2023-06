GdS – Dimarco, sirene big europee normali: l’Inter non lo cede, è il titolare

Secondo le indiscrezioni arrivate in queste ore dall'Inghilterra, Dimarcosarebbe finito nel mirino di United e Real. Un attestato di stima per il calciatore di Inzaghi che viene da un'annata davvero importante, nel quale è diventato via via essenziale per l'Inter, in campo e fuori. La Gazzetta dello Sport riprende proprio le voci arrivate dalla stampa inglese e sul giocatore nerazzurro scrive: "I dirigenti nerazzurri, che gli hanno fatto firmare un anno e mezzo fa un rinnovo fino al 2026, non hanno nessuna intenzione di vederlo partire. Perché è stato bravissimo a sostituire Perisic e perché ha avuto una costanza di rendimento impressionante che lo ha portato a conquistare pure una maglia da titolare in Nazionale". Mancini lo sa bene e nella partita di Nations League contro l'Olanda è stato eletto migliore in campo.