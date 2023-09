Condò: “Lukaku? Inzaghi ha un’altra idea. È convinto che il motivo dell’addio riguardi Lautaro”

"Per lui Romelu se n’è andato perché ha capito che l’ascesa di Lautaro è ormai compiuta, e l’aspirazione a recitare da leader tecnico come ai tempi di Conte non è più realistica. Lo stesso spogliatoio, guidato dal Toro e da Barella, è stato chiaro nel tagliar fuori il belga al primo telefono staccato".