Thuram è l’erede di Dzeko e Lukaku: “Marcus e l’Inter si sono voluti fortemente”

Gli occhi di tutti durante il derby saranno puntati in particolare su Marcus Thuram . Il centravanti francese si è sbloccato contro la Fiorentina e sta inanellando prestazioni molto convincenti e ora ha il mirino sul Milan, squadra che lo ha cercato fortemente prima del suo approdo all'Inter. Spiega Tuttosport: "È l’erede di Dzeko e Lukaku all’Inter. Il primo derby di mercato vinto dai nerazzurri questa estate. Quel francese che fin da subito potrà entrare con prepotenza nel cuore dei suoi nuovi tifosi. Marcus Thuram, dopo un precampionato balbettante, un inizio di Serie A sicuramente positivo, la prima rete in Italia seguita da quella realizzata con la maglia della nazionale francese, punta all’essere decisivo nel giorno del suo personalissimo battesimo nel derby di Milano.

E già, perché Marcus quella casacca l’ha voluta fortemente, come gli alti vertici nerazzurri, oltre ad Inzaghi, hanno voluto fortemente lui, seducendolo questa estate con un ingaggio generoso e la promessa di essere un giocatore importante per i vice campioni d’Europa. Particolari che chiaramente hanno fatto la differenza. Con Thuram che ha quindi sposato il progetto interista, dando letteralmente il due di picche al Psg e proprio al Milan. D’altronde Thuram è il solo nuovo acquisto dell’Inter - dei giocatori di movimento - che si è preso immediatamente la titolarità nell’undici iniziale di Inzaghi. Per un’investitura preventiva che sul verde sta dando già ottimi frutti, dato che l’affiatamento con Lautaro Martinez è esponenzialmente cresciuto dai primi impegni non ufficiali a quelli “che contano” di fine agosto e inizio settembre. Da quando insomma la ThuLa ha incominciato ad insinuarsi nelle menti dei sostenitori nerazzurri offuscando, almeno in parte, quella LuLa che tante soddisfazioni - specie nei derby - aveva regalato al mondo interista".