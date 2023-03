Conte torna? “Chiederebbe all’Inter tre conferme. E c’è chi potrebbe restare a sorpresa”

Antonio Conte può davvero tornare all'Inter? Difficile stabilirlo con certezza. Quel che è sicuro è che tante strategie di mercato, per i nerazzurri, potrebbero cambiare

A cominciare da Lukaku, suo pupillo, la cui permanenza oggi è in dubbio ma che, in caso di arrivo di Conte, sarebbe praticamente certa. L'ex Tottenham, scrive la Gazzetta dello Sport, chiederebbe sicuramente le conferme almeno di Barella e Lautaro, intoccabili anche per il club. A che dire di Brozovic, oggi sul piede di partenza, ma che nella sua gestione era un titolare inamovibile? Ecco il punto della Gazzetta: