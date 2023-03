Sky – Inter, Gosens e Bastoni recuperati e in gruppo. Le ultime su Dzeko e Dimarco…

Sorride Simone Inzaghi per le notizie che arrivano dall'infermeria dopo l'allenamento odierno. Come riportato da Sky Sport, due giocatori sono infatti tornati oggi in gruppo. Due invece restano a parte, mentre è out Milan Skriniar. Ecco gli aggiornamenti con vista sulla Fiorentina.

"Sono recuperati Bastoni e Gosens, oggi pienamente in gruppo. In parte col gruppo e in parte lavoro individuale per Dzeko e Dimarco, si può essere ottimisti per la Fiorentina, aspettiamo domani", le parole di Andrea Paventi in diretta a Sky Sport. Resta ai box Milan Skriniar, per cui bisogna ancora pazientare.