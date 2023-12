Ex Inter, Dalbert rescinde il suo contratto con l’Internacional de Porto Alegre

Dalbert dice addio all'Internacional de Porto Alegre, il club brasiliano al quale era approdato a settembre, hanno rescisso il loro contratto qualche giorno fa come si legge sul sito ufficiale dopo solo dieci presenze totali collezionate. Un addio anticipato di qualche giorno rispetto alla scadenza naturale del contratto prevista per il 31 dicembre. Il rinnovo sarebbe stato automatico al raggiungimento di alcuni obiettivi che di fatto sarebbero stati raggiunti. Ma il prolungamento non sarebbe arrivato.