Sky – Inter, Buchanan si avvicina: si tratta sulla formula. Per i dirigenti…

L'intervento di Cuadrado, come avevano ammessoMarotta e Ausilio in diverse occasioni, ha portato all'accelerata: serve un rinforzo sulla destra che lo sostituisca e dia una mano a Dumfries. Il calciatore era già seguito dai nerazzurri da tempo ma si è deciso di anticipare i tempi. È stato osservato più volte dai dirigenti interisti "è considerato una via di mezzo tra l'olandese e il colombiano: più fisico del colombiano, più tecnico dell'olandese, sbarcato in Europa nell'estate 2021 dai New England Revolution. Ha buona gamba, dribbling in velocità, tiro e personalità. Questo l'identikit in pillole del giocatore che piace molto anche a Inzaghi", hanno spiegato a Skysport.