Dal Belgio – Buchanan all’Inter, ormai ci siamo: ecco le cifre

È un affare in dirittura d'arrivo quello che porterà il calciatore canadese a Milano già a gennaio

In Belgio si parla di accordo chiuso tra il Brugge e l'Inter per Buchanane si parla anche delle cifre che hanno portato alla chiusura dell'affare: 10 mln di euro. Il giornalista belga, Sacha Tavolieri, su X, ha scritto un post sull'esterno che da tempo è nel mirino nerazzurro e che da quando si è optato per l'operazione di Cuadrado si è avvicinato tantissimo al trasferimento a Milano.