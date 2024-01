Marchetti (Sky): “Djalo, Inter non ha tentato di anticipare i tempi. La Juve ha chiuso”

Il calciatore del Lille aveva un accordo per lo sbarco a Milano a parametro zero a giugno, ma i bianconeri hanno pagato per averlo ora tre mln e mezzo + bonus

La Juventus ha praticamente chiuso l'operazione Djalo . Il calciatore sarebbe andato a parametro zero a giugno all'Inter e c'era già l'accordo con i suoi agenti. Ma la società bianconera lo ha voluto prendere subito e ha offerto al Lille tre mln e mezzo per la cessione immediata e altri tre mln e mezzo entreranno nelle casse del club francese con eventuali bonus. C'è anche una percentuale sulla futura rivendita a favore del club francese.

L'Inter - ha spiegato Marchetti - non ha voluto anticipare i tempi nonostante la concorrenza bianconera. Innanzitutto perché la squadra di Inzaghi è al completo in difesa in questo momento. Il giocatore ha preferito andare direttamente in una squadra nella quale giocherà fin da ora. L'operazione è conclusa e verrà finanziata dalla cessione del centrocampista Ranocchia, che era in prestito all'Empoli, al Palermo.