DAZN – La Juve prova ad anticipare l’Inter per Djalo. A giugno…

La Juve sta provando a chiudere la trattativa per Tiago Djaló. Vuole il calciatore del Lille perché vuole anticipare la concorrenza dell'Inter anche perché in estate sarà un mercato di rivoluzione, con Alex Sandro che non rinnoverà, e perché può giocare nella difesa a tre. Questo è il punto fatto da DAZN sulla trattativa che potrebbe portare il giocatore a Torino già a gennaio, con i nerazzurri che invece stavano pensando a lui per la fine del campionato.