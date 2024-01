V. Carboni strega il Monza, Marotta aveva predetto tutto: l’Inter nel suo futuro

Valentin Carboni si prende il Monza, l’Inter osserva e ragiona in vista del futuro. Il classe 2005 di proprietà dei nerazzurri e in prestito in Brianza si è preso la scena nelle ultime settimane, a Frosinone in particolare. Tuttosport ne ha parlato così tra passato, presente e futuro: “Beppe Marotta l’aveva detto in tempi non sospetti. Addirittura lo scorso 30 giugno a Rimini in occasione del Galá di inaugurazione del calciomercato estivo: «La rivelazione della stagione sarà Valentin Carboni. Un talento che manderemo a giocare in prestito e destinato a esplodere. Lo consiglio a tutti gli appassionati di Fantacalcio, vi darà grandi soddisfazioni». Detto, fatto. Con qualche mese di ritardo ma il talento dell’argentino ha iniziato finalmente a emergere e incantare. Una classe abbagliante che si era manifestata in una sorta di Epifania un mesetto fa col primo gol in Serie A contro la Juve di Max Allegri.