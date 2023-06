Frattesi, è derby Milan-Inter: la situazione. E su Milinkovic-Savic e Koopmeiners…

Si accende il derby di mercato. Inter e Milan si danno battaglia anche fuori dal campo e i nomi sul tavolo sono tanti. Il primo è sicuramente quello di Davide Frattesi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, con la cessione di Tonali al Newcastle, il Milan ha soldi freschi e motivi per sentirsi in pole. "L’Inter si fa forza di un accordo costruito con strette di mano e operazioni accessorie che al Sassuolo stanno molto a cuore (leggi Mulattieri e forse anche Fabbian). E la Juve è lì, in terza fila ma c’è. Qualcuno sostiene che se il Sassuolo dà una parola non se la rimangia facilmente. È quello che spera l’Inter. Ma le vie del mercato con i soldi in bocca possono diventare infinite. Chi offre di più avrà Frattesi".