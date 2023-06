Sky – Lukaku vuole solo l’Inter, mai aperture al Milan. Domani novità su Brozovic. Frattesi…

Lukaku non ha aperto al Milan e a nessun altro club in Europa perché vuole rimanere in nerazzurro. La trattativa non è semplice perché il calciatore è a bilancio per 65 mln e il Chelsea punta a venderlo, con l'Inter che invece lo vorrebbe in prestito. Frattesi, poi, resta un obiettivo in attesa di capire cosa succederà con Brozovic perché domani è atteso il rilancio dell'Al-Nassr.