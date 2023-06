Pedullà – Inter, grandi riflessioni per Brozovic: il Barcellona non molla, l’Al-Nassr…

Il centrocampista croato non ha ancora deciso il suo futuro: la proposta economica araba può aumentare ulteriormente

Il futuro di Marcelo Brozovic è ancora tutto da definire: il centrocampista croato è sempre più lontano dall'Inter, e le opzioni per lui non mancano di certo. Secondo quanto affermato da Alfredo Pedullà dagli studi di Sportitalia, la scelta di cambiare aria ormai è stata oresa e sarebbe sorprendente se ora si facesse un passo indietro.

L'Al-Nassr ha mosso passi importanti, mettendo sul piatto un ingaggio faraonico da oltre 15 milioni a stagione: una proposta economica sicuramente allettante, ma il calciatore si sarebbe preso altro tempo per decidere con calma. Anche perchè il Barcellona non molla di un centimetro e la mette sul piano del progetto tecnico, che potrebbe allettare e non poco Brozovic.