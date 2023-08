Via Gosens, dentro Carlos Augusto. “Accelerata nelle ultime 36 ore, Inzaghi…”

Ormai mancano solo gli annunci ma l'Inter sta per perfezionare due operazioni: la partenza di Gosens e l'arrivo di Carlos Augusto

"L'Inter a sinistra va veloce. Anzi, velocissima. Fuori Gosens e dentro Carlos Augusto dopo un’accelerata decisiva impressa nel giro di trentasei ore, che regalerà a Inzaghi uno dei suoi pallini come alternativa al titolare Dimarco". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport che conferma la doppia trattativa completata ieri dall'Inter con Gosens in uscita e Carlos Augusto in arrivo.