Sky – Inter, Arnautovic: Bologna non lo cede. Costerebbe 15 mln. Taremi, Porto non fa sconti

La questione attaccante è ancora un nodo da sciogliere in casa Inter, a pochi giorni dall'inizio del campionato. A Skysport hanno fatto il punto della situazione ribadendo che l'ultima pista è quella che riporterebbe a Milano Arnautovic . Sartori ha detto all'Inter che è incedibile e lo ha anche ribadito pubblicamente: la valutazione è comunque di 15 mln di euro. Ma il giocatore andrebbe volentieri in un top club come quello nerazzurro.

L'altro nome è quello di Taremi, un calciatore di una certa esperienza internazionale. Il Porto non è disposto a fare sconti per il giocatore che è in scadenza nel 2024: chiede trenta mln di base e sul giocatore si è fatto vivo anche il Tottenham. Non manca la concorrenza all'attaccante iraniano che fisicamente ha caratteristiche che ad Inzaghi piacciono. Sullo sfondo Balogun, ma le sue caratteristiche sono completamente diverse.