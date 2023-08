Samardzic si confida con FCINTER1908: vuole l’Inter e non vuole tornare a Udine

Il club nerazzurro non ha ancora soddisfatto le richieste dell'entourage del giocatore e non ha intenzione di farlo. Lui però sembra convinto della sua scelta

Samardzic vuole fortemente firmare con l'Inter. Se finora non è successo è perché sono state fatte dall'entourage del calciatore ulteriori richieste al club nerazzurro. Richieste arrivate dopo un accordo di base già trovato, tanto che il calciatore era arrivato, autorizzato, a Milano, a fare le visite. Il giocatore, come vi abbiamo raccontato, è rimasto in città insieme alla compagna e questa è un po' la dimostrazione della sua volontà di firmare per il club nerazzurro.