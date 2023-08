Robin Gosens lascia l'Inter. Come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, infatti, è fatta per il trasferimento dell'esterno tedesco all'Union Berlin

Robin Gosens lascia l'Inter. Come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, infatti, è fatta per il trasferimento dell'esterno tedesco all'Union Berlin, che lo acquisterà a titolo definitivo dai nerazzurri per una cifra che si aggirerà sui 15 milioni di euro, bonus compresi (nello specifico, 13 milioni più bonus).