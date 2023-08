GdS – Inter, strada obbligata per l’attaccante: spunta l’ipotesi Choupo-Moting

Si bussa in casa Bayern Monaco — "I nerazzurri continuano a guardarsi attorno e presto busseranno in casa Bayern, società alleata con cui è già stato messo in piedi l'affare Sommer. In Baviera è arrivato come un re Harry Kane e questo restringe il campo di azione di Eric Maxim Choupo-Moting, tedesco naturalizzato camerunese, 34enne come Arnautovic ma con maggiore esperienza internazionale visti i trascorsi al Psg oltre che a Monaco.

L'anno scorso fu decisivo nella Bundesliga vinta all'ultimo soffio: da riserva di Lewandowski si è preso la scena e avrebbe gradito di restare sul palcoscenico anche quest'anno. L'Inter sa già che non amerebbe tornare nell'ombra, ma i dirigenti devono capire se, col passare del tempo, i loro colleghi in Baviera sarebbero disposti davvero a privarsene. Costerebbe una decina di milioni ma, di certo, avrebbe le qualità cercate in questa caccia sempre più complicata".

