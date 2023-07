Repubblica – Inter chiede 15/18 mln al Wolfsburg per Gosens: “Lui ha già scelto”

Robin Gosens può dire addio all'Inter in questa finestra di mercato: le ultimissime sulla trattativa in corso col Wolfsburg

Robin Gosens vuole giocare con maggiore continuità e per questo può lasciare l’Inter in estate. L’edizione online di Repubblica ha fatto così il punto sul suo futuro: “Il Wolfsburg ha trovato l’accordo economico con Robin Gosens: il laterale sinistro dell’Inter è sul mercato, ma i nerazzurri per lasciarlo partire chiedono 15-18 milioni di euro.