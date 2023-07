Romano: “Lukaku, patto con l’Inter e sconto Chelsea: la sensazione è che…”

37/38 con bonus? Credo che uno sconto sui 40 il Chelsea lo farà, il club sa la volontà del giocatore. Non hanno avuto la minima apertura da Lukaku sull’Arabia Saudita, sul prezzo la situazione è aperta. 30 non bastano, a 40 è difficile arrivare, dipende anche dalla struttura dei bonus, dai termini di pagamento. Posso dirvi che, da quanto mi risulta, il presidente si è pentito di aver prestato Lukaku al Chelsea l’anno scorso per la formula. I giocatori vanno venduti, la nuova proprietà è stata chiara, per questo serve più tempo.

L’Inter continua a lavorarci, ma non vuole strapagarlo e il club sta facendo i suoi calcoli. Bisogna anche capire Lukaku, quanto reggerà il patto che ha con i nerazzurri. Lui non vuole ripresentarsi al Chelsea, i tempi sono cruciali. In Arabia da quel che so Lukaku non vuole andare, vuole restare in Europa lui”.