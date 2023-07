Sky – Gosens, intesa col Wolfsburg: pronto contratto di 5 anni. Inter chiede 18 mln

Robin Gosens per Sky ha già l'accordo con il Wolfsburg, ma manca quello tra club: l'Inter chiede infatti 18 milioni

Il nome più caldo in queste ore in casa Inter è sicuramente quello di André Onana. Ma da Sky Sport arrivano importanti novità anche su un altro giocatore in uscita: Robin Gosens. Secondo Gianluca Di Marzio, il giocatore ha già “l'accordo col Wolfsburg, manca quello tra club, l'Inter chiede 18 milioni”.