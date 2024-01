La Fiorentina in queste ore continua a tentare il colpo Albert Gudmundsson: il Genoa chiede 30 milioni per lasciarlo partire

La Fiorentina in queste ore continua a tentare il colpo Albert Gudmundsson. Come riportato da Sky Sport, però, la trattativa è tutt'altro che facile con il Genoa che sta continuando a fare muro per la cessione dell'attaccante. Il club ligure, infatti, per cedere il proprio talento, quest'anno 9 gol e 2 assist in 20 gare, vuole solo un'offerta irrinunciabile: 30 milioni di euro più bonus in un'unica soluzione.