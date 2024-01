GdS – Inter, per Agoumé c’è il Siviglia: lui gradisce. E occhio a Sensi

Due possibili uscite in casa Inter nel mercato invernale. Detto dell’imminente arrivo di Tajon Buchanan , i nerazzurri si muovono anche per trovare una nuova sistemazione a due giocatori in cerca di maggior spazio. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport in chiave mercato di gennaio.

“Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002, non si è accasato da nessuna parte in estate, rifiutando parecchie destinazioni, e ha vissuto da comparsa questi mesi ad Appiano. Al francese sono stati concessi appena quattro minuti quando il risultato all’Arechi di Salerno diceva già 0-4. Agoumé è comunque finito nel mirino del Siviglia, club stavolta a lui gradito: la trattativa sembra andare avanti spedita, anche perché è stata subito stabilita la formula del trasferimento. Sarà un affare in prestito con diritto di riscatto a favore degli spagnoli. Da definire solo l’intesa definitiva proprio sulle cifre del riscatto da parte del club andaluso. In uscita pure Stefano Sensi, il cui contratto in scadenza a giugno non sarà rinnovato. Il club nerazzurro vorrebbe venderlo per monetizzare, almeno un minimo: le prossime settimane serviranno a cercare un acquirente”, si legge.