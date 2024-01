Inter: Buchanan, giovedì sarà il giorno di visite mediche e firma

Il calciatore canadese sbarcherà nei prossimi giorni in città per i test di idoneità e sarà poi a disposizione di Inzaghi

Come vi abbiamo raccontato oggi, la questione Buchanan è ormai chiusa. Il calciatore è atteso a Milano per visite mediche e firma e mancano solo quelle perché diventi un calciatore dell'Inter. L'accordo con il Brugge è ormai cosa fatta per 7 mln più bonus.