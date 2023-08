Sky – Inter, grandi passi avanti per Arnautovic: accordo molto vicino per 10 mln

Marko Arnautovic è molto vicino a diventare un nuovo attaccante dell'Inter: accordo a un passo per 10 milioni di euro per Sky

Marko Arnautovic è molto vicino a diventare un nuovo attaccante dell'Inter. Come riportato da Sky Sport in studio, "Arnautovic è molto, molto vicino al trasferimento all’Inter. Grandi passi avanti, Inter e Bologna stanno trovando l’accordo per il trasferimento.