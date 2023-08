Inter, la svolta porta un nome preciso: Marotta. L’idea italiana per la seconda stella

"Per l’Inter la svolta azzurra ha un nome preciso: Beppe Marotta. L’a.d. ha sempre pensato che un blocco italiano possa fare la differenza, creando un maggior senso di appartenenza che agli stranieri spesso manca. Così ha costruito la Juventus dei nove scudetti di fila, la cui spina dorsale (Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Marchisio) ha retto per anni anche la Nazionale. Così ha plasmato la sua Inter: giocatori giovani, formati in Italia. Questa è un’altra prerogativa: il club nerazzurro compra (quasi) sempre in serie A".