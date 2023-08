FCIN1908 / Carlos Augusto, un nuovo Imperatore per l’Inter: chi è e cosa porta

Nell'estate del 2020 arriva la chance di trasferirsi in Europa: su di lui piomba il Monza, club ambizioso ma ai tempi militante in Serie B. Carlos non ci pensa due volte e accetta la proposta, diventando in poco tempo una colonna dei brianzoli e un beniamino del pubblico, che lo ribattezza "Imperatore". Un soprannome che, all'Inter, evoca ricordi dolcissimi.

Cosa porta Carlos Augusto

Per ruolo, fisico, qualità tecniche e modo di interpretare la posizione di esterno sinistro, Carlos Augusto è il perfetto sostituto di Gosens: perfetto come laterale a tutta fascia, il brasiliano è cresciuto in maniera esponenziale anche in termini di finalizzazione, come dimostrano i 6 gol segnati nella scorsa stagione. Palladino, suo tecnico in biancorosso, non ha mai perso occasione per elogiarlo, definendolo da tempo "pronto per una big". Veloce, potente in progressione e bravo tecnicamente, l'ex Corinthians fa registrare anche un ringiovanimento della rosa nerazzurra (5 anni in meno del tedesco) e una diminuzione del monte ingaggi. Un giocatore che ha tutto per potersi imporre anche a San Siro, poco lontano dalla "sua" Monza.