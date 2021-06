Sky – Radu-Inter, ecco il piano della Lazio per trattenere il giocatore. L’obiettivo….

Il calciatore potrebbe seguire Inzaghi a Milano ma aspetta l'offerta di Lotito. L'Inter per ora gli ha offerto un anno di contratto

Raduè uno degli obiettivi dell'Inter. Il giocatore potrebbe approdare a Milano, alla corte di Inzaghi dopo almeno un decennio alla Lazio. Il giocatore sta aspettando che il club biancoceleste faccia la sua offerta. Stefano De Grandis, su Skysport, ha spiegato: «Il club lo vuole tenere, può essere uno dei quattro difensori centrali. Come può trattenerlo? Lui aspetta l'offerta di Lotito, non so se può pareggiare economicamente quella che gli ha fatto il club nerazzurro, ma il club pensa di trattenere Radu proponendogli un biennale invece che il contratto di un anno che gli propone l'Inter».