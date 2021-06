Eriksen, nota Federcalcio danese: “Grazie a medici, squadra e tifosi. Forza, Chris”

Christian Eriksen migliora rapidamente. E la federcalcio danese, con la seguente nota ufficiale, ha voluto ringraziare tutti per il supporto

Marco Macca

Un grazie a chi in quei momenti gli ha letteralmente salvato la vita, a chi ha evitato che il tutto diventasse uno show, a chi lo ha protetto, aiutato, a chi ha pregato per lui e che ha tirato un sospiro di sollievo per il miglioramento delle sue condizioni di salute. Christian Eriksen migliora rapidamente dopo il terrore in seguito al malore avvertito durante Danimarca-Finlandia. E la federcalcio danese, con la seguente nota ufficiale, ha voluto ringraziare tutti per il supporto:

"Vorremmo inviare i nostri migliori auguri a Christian Eriksen e alla sua famiglia - e allo stesso tempo ringraziare enormemente i giocatori, lo staff tecnico e la squadra, nonché lo staff medico della nazionale maschile e tutti coloro che in questi giorni hanno gestito la difficile situazione. Un grazie anche a tutti i tifosi per il loro fantastico supporto a Christian in questo momento complicato.

La maggior parte di noi era presente allo stadio sabato sera e non vedeva l'ora di assistere alla storica partita del Campionato Europeo, anche con tanti tifosi sulle tribune. Abbiamo tutti trattenuto il fiato quando Christian Eriksen è caduto a terra poco prima dell'intervallo. E siamo tutti sollevati dal fatto che Christian sia rapidamente migliorato e ora sia in condizioni stabili al Rigshospitalet. Siamo contenti che sia con i suoi affetti più stretti e in contatto con i suoi compagni di squadra della Nazionale.

Ringraziamo il medico della nazionale e il personale sanitario della nazionale maschile per l'azione rapida e determinante. Vorremmo anche ringraziare i giocatori e tutto lo staff della Nazionale Maschile per aver gestito così bene la situazione violenta e straordinaria degli ultimi giorni. È stato impressionante seguire la collaborazione, lo stare insieme e la comunità dentro e intorno alla squadra in una situazione estrema e insolita. I nostri migliori pensieri a Christian Eriksen e alla sua famiglia".

(Fonte: dbu.dk)