Non solo Samardzic, l’Inter ha parlato anche di Beto con l’Udinese: il prezzo

C’è anche il nome di Beto sulla lista dell’Inter per rinforzare l’attacco. Davanti ci sono i profili di Folarin Balogun e Alvaro Morata, ma i nerazzurri non mollano la punta dell’Udinese. Proprio coi friulani hanno parlato del centravanti in occasione dei dialoghi per Lazar Samardzic, che nei prossimi giorni sbarcherà a Milano per visite mediche e firma sul contratto. Come appreso da FCIN1908.it, l’Udinese chiede 35 milioni di euro al momento per Beto. Una cifra ritenuta troppo alta dall’Inter per il portoghese.