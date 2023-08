FCIN1908 / Inzaghi insiste per Morata: l’Inter chiama l’Atletico. I prezzi di Balogun e Beto

Sono questi i tre nomi caldi per l'attacco dell'Inter: ecco quanto costano Balogun e Beto. Inzaghi insiste per Morata

Dopo l’arrivo del primo portiere Yann Sommer, l’Inter nei prossimi giorni accoglierà Lazar Samardzic. Intanto, i dirigenti nerazzurri stanno lavorando anche per l’attacco. Ecco i nomi caldi per il reparto avanzato di Simone Inzaghi secondo quanto appreso da FCIN1908.it, Folarin Balogun è il primo profilo sulla lista, ma l’Arsenal continua a chiedere 35/40 milioni per il centravanti. L’Inter a oggi arriverebbe a 30 per la punta, massimo 35 con i bonus. Per adesso, il club è in difficoltà ad arrivare alle cifre chieste dall’Arsenal.