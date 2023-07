GdS: “Inter, Fabbian potrebbe iniziare il precampionato con Inzaghi e poi…”

Tante richieste in casa Inter per Giovanni Fabbian: ecco l'idea della dirigenza e di Simone Inzaghi per quest'estate

Tante richieste in casa Inter per Giovanni Fabbian. Sono diversi i club di Serie A sulle tracce del baby centrocampista, reduce dalla stagione in prestito alla Reggina con 8 gol in 36 partite. Su di lui - svela Gazzetta - hanno chiesto informazioni Frosinone, Bologna, Atalanta e Genoa, ma anche il Lecce ha fatto pervenire il suo interesse.