Sky – Inter, sì a 18 mln per Brozovic. Visite con l’Al-Nassr già svolte

18 mln. Alla fine questa è la cifra che l'Inter incasserà per Brozovice in serata è arrivato il sì del club nerazzurro dopo la brusca frenata alla trattativa con l'Al-Nassr dei giorni scorsi. La società saudita, che aveva chiuso con i nerazzurri per 22 mln, aveva poi fatto un'offerta al ribasso di 15 mln per poter aumentare la parte del denaro destinata al giocatore.