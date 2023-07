L'Inter valuterà quale sia la soluzione tatticamente migliore per il ragazzo la cui opinione avrà comunque un peso importante. Sulla formula, invece, non c'è discussione: sarà ceduto in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto oppure in prestito secco. Perché il club di viale della Liberazione non vuole cederlo a titolo definitivo. Fabbian fa parte del progetto futuro come Oristanio e Valentin Carboni”, si legge.