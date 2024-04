Albert Gudmundsson è tra gli osservati speciali di casa Inter in chiave mercato. Il classe 1997 sta brillando con la maglia del Genoa e i dirigenti nerazzurri lo monitorano costantemente in chiave mercato. 14 gol e 4 assist in 31 presenze stagionali tra Serie A e Coppa Italia, in totale da quando è a Genova ha totalizzato 29 reti e 9 assist in 81 partite.